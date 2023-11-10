Крупнейший в Европе завод Volkswagen перестал собирать электромобили

Volkswagen приостанавливает производство на своем крупнейшем заводе в Европе, расположенном в Цвикау.

Как сообщают специалисты SPEEDME.RU, пауза, скорее всего, продлится около трех недель. Причиной последней остановки производства стала нехватка электродвигателей APP550, производство которых ведется на заводе Volkswagen Group Components в Касселе, Германия.

Ограничения заставляют Volkswagen приостановить производство моделей Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, а также Volkswagen ID.4 и ID.5 на линии сборки в Цвикау. Все эти модели основаны на архитектуре MEB. Единственные модели, не затронутые этой проблемой, — это Volkswagen ID.3 и Cupra Born, так как они используют старые электродвигатели.