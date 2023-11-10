Россияне начали активно ввозить автомобили через Владивосток

В России увеличивается число машин, ввозимых в страну через таможню Владивостока. По данным пресс-службы Дальневосточного таможенного управления, количество машин, поставляемых в Россию через данный пропускной пункт, начало расти впервые с августа нынешнего года. До этого рекордный показатель ввоза был зафиксирован в июне, когда в страну поставили около 30 тысяч автомобилей. При этом к сентябрю этот показатель сократился до восьми тысяч экземпляров.

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В минувшем октябре через таможню Владивостока привезли примерно 10 500 машин. Приморские пограничники отметили, что в первой половине 2023 года ежедневно через границу ввозили почти тысячу автомобилей. Однако к началу осени через пункт пропуска въезжало максимум 300 транспортных средств в день. Сегодня приморская таможня пропускает около 500 машин каждые сутки.

В ведомстве не сообщили, из каких стран в Россию привозят автомобили. С начала года таможня Владивостока зафиксировала ввоз 198 000 машин. В прошлом году за аналогичный период в страну поставили 142 000 моделей. В эту статистику таможенники включили исключительно легковую технику для личного пользования.