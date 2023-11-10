20-летний BMW с V8 от Chevrolet Corvette продают за 650 тысяч рублей

С аукциона продают BMW 330i с двигателем от Chevrolet Corvette. За единственный в своем роде седан 2003 года выпуска с пробегом 225 000 километров, в котором применили множество кастомных деталей, в ходе аукциона предлагают всего семь тысяч долларов (примерно 650 000 рублей по текущему курсу). Столь низкая стоимость обусловлена внешним состоянием, а также неработающими электронными системами.

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Самодельный автомобиль, выполненный в стиле «слипер», построен на базе BMW 330i в исполнении ZHP, которое разрабатывали для американского рынка. При этом внешне машина практически ничем не отличается от серийных моделей. Под капотом седана находится 6,2-литровый мотор от Chevrolet Corvette, отдача которого составляет 460 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая «механика».

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Bring A Trailer

Кроме того, спорткар получил модернизированные койловеры Koni, кастомные стабилизаторы поперечной устойчивости и усиленные тормоза Stoptech. Внешне автомобиль отличается небольшим аэродинамическим обвесом и 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне появилось рулевое колесо в М-стиле.

Помимо пробега в 225 000 километров, у BMW 362i не работает круиз-контроль, а также барахлит климатическая система. Кроме того, в восстановлении нуждается лакокрасочное покрытие кузова. В связи с этим, в ходе торгов за уникальный седан предлагают всего всего семь тысяч долларов (примерно 650 000 рублей по текущему курсу).