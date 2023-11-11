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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в соцсетях информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
© kremlin.ru

Сообщение об этом появилось в 0:31.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

В последние месяцы Крымский периодически перекрывают на время для движения автомобилей. Последний раз проезд дважды закрыли 1 ноября — сначала с 6:38 до 7:30, затем примерно в 13 часов на полчаса.