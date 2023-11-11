В Китае показали новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5

Компания BYD официально представила новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5. Об этом сообщает carnewschina.com. В Китае автомобиль будет стоить от 289,8 до 352,8 тыс. юаней (от 3,65 до 4,45 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Модель построена на новой платформе DM-o (Dual Mode Off-road). Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. В салоне автомобиля установлены три больших экрана — два 12,3-дюймовых перед водителем и передним пассажиром и один 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы по центру.