Pininfarina сделает эксклюзивный спорткар для Morgan
Итальянское кузовное ателье Pininfarina и британский производитель спорткаров Morgan анонсировали необычное сотрудничество — две именитые компании впервые объединят свои усилия для выпуска эксклюзивного автомобиля под брендом Morgan, облик для которого разработает Pininfarina. Новая модель будет выпущена ограниченным тиражом в рамках масштабного — по меркам марки, конечно — празднования 115-летия британского бренда, которое запланировано на 2024 год.
Проект «объединит философию кузовостроения Morgan XXI века с наследием чистоты и элегантности дизайна Pininfarina» — пока это всё, что известно о новой модели. Какой автомобиль Moragn ляжет в основу проекта, не сообщается, сколько машин будет сделано и все ли из них уже нашли своих владельцев.
«Создание эксклюзивных моделей затрагивает самую суть создания автомобиля, и это то, что мы взращивали и всегда защищали в Morgan. Мы обнаружили, что создание автомобилей вручную, когда сердце автора формирует линию или объект — это именно то, что соответствует духу нашей компании», — заявил гендиректор Morgan Motor Массимо Фумарола.
«Для нас такой подход к работе имеет и этическое значение. Делая что-то своими руками, вы можете в полной мере оценить сырьё и, в свою очередь, уважаете окружающую среду, в которой оно было создано. Благодаря сотрудничеству с Pininfarina мы поняли, что создание эксклюзивных автомобилей не ограничено тенденциями и границами», — пространно описал проект топ-менеджер.