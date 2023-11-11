Pininfarina сделает эксклюзивный спорткар для Morgan

Итальянское кузовное ателье Pininfarina и британский производитель спорткаров Morgan анонсировали необычное сотрудничество — две именитые компании впервые объединят свои усилия для выпуска эксклюзивного автомобиля под брендом Morgan, облик для которого разработает Pininfarina. Новая модель будет выпущена ограниченным тиражом в рамках масштабного — по меркам марки, конечно — празднования 115-летия британского бренда, которое запланировано на 2024 год.

Проект «объединит философию кузовостроения Morgan XXI века с наследием чистоты и элегантности дизайна Pininfarina» — пока это всё, что известно о новой модели. Какой автомобиль Moragn ляжет в основу проекта, не сообщается, сколько машин будет сделано и все ли из них уже нашли своих владельцев.