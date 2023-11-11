У экс-форварда НБА хотят отобрать Range Rover за неуплату

Банк JPMorgan Chase начал судебный процесс, в рамках которого требует от экс-баскетболиста НБА Пола Пирса вернуть взятый в лизинг Range Rover. Бывший форвард «Бостон Селтикс» уже больше года не платит за автомобиль, а сумма его долга составляет почти $91,5 тыс.

Пол Пирс взял Range Rover в 2019 году и должен был каждый месяц платить за него по $3445,28. Однако платежи прекратились в декабре 2021 года, после чего банк потребовал вернуть автомобиль, но баскетболист отказался. Теперь делом будет заниматься суд.