Кроссовер Mercedes-Maybach GLS превратили в роскошный броневик

Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании броневиков и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят первый в истории суббренда Mercedes-Maybach кроссовер. Модель Mercedes-Maybach GLS 600 получила бронезащиту кузова, но сохранила изначальный уровень комфорта. И визуально она почти ничем не выдаёт свою новую сущность, поскольку броня представляет собой интегрированную внутрь автомобиля капсулу.

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Автомобиль получил уровень защиты BR6 — это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра. Автомобиль имеет закрытую бронекапсулу, в которую заключён фактически весь внутренний объём машины. Для защиты пассажиров устанавливаются бронированные стёкла, противоосколочные накладки дверей и бронированная перегородка за задними сиденьями, отделяющая салон от багажника.

Предусмотрены шины со вставками из поликарбоната и пуленепробиваемый «футляр» топливного бака. За доплату Mercedes-Maybach GLS 600 в Inkas Armored готовы оснастить бронезащитой моторного отсека, автоматической системой пожаротушения, защитой выпускной магистрали и радиатора, а также эвакуационным люком в крыше.