Toyota bZ4X будет патрулировать парки и кладбища

Представленный в 2021 году электрический кроссовер Toyota bZ4X вышел на рынок и привлёк внимание не только частных покупателей, но и госструктур. Одной из первых о закупке нового электромобиля японской марки объявила британская полиция — патрульный Toyota bZ4X будет работать в парковой полиции Лондона. Новинку задействуют для контроля правопорядка в одном из самых загруженных работой подразделений полиции в столице Великобритании. В пользу Toyota сыграли силовая установка и размеры.

© Toyota

Новый электромобиль получат силы экстренного реагирования районов Кенсингтон и Челси — кроссовер будет патрулировать в общей сложности 28 парков, открытых пространств и кладбищ, а также его задействуют в различных мероприятиях.

Электрокар достаточно мал, чтобы проезжать через шлюзы и по маршрутам патрулирования в общественных парках, но достаточно велик, чтобы вместить всё оборудование, которое требуется полицейским. Кроме того, модель имеет полный привод, а отсутствие выхлопных газов важно для работы в зелёных зонах.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota