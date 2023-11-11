Citroen показал «спортивную» версию квадрицикла My Ami

За два года с момента дебюта компактный городский квадрицикл Citroen My Ami нашёл более 43 тысяч владельцев, из которых около 80% выбирает программы персонализации своего электромобиля. Под конец 2023 года французский автопроизводитель анонсировал новую «спортивную» версию Pop, получившую обновлённый декор, но с технической точки зрения ничем не отличающуюся от прочих модификаций. Однако для большей части покупателей My Ami достаточно и таких доработок.

© Citroen

Версия Pop подразумевает накладки на легкосплавные диски, чёрную графическую полосу под ветровым стеклом, чёрные секции переднего и заднего бамперов, задний спойлер, а также набор графики для дверей и боковых панелей. Главным отличием модификации стали чёрные рамки фар, которые ранее не были доступны для квадрицикла.

Основным оттенком стикеров стал ярко-красный цвет, который дополняет цифра «2» в сочетании белого и кислотно-жёлтого цветов. Также появились стилизованные круг и треугольник — фигуры, вдохновлённые цифровым миром геймеров. Оранжевые и жёлтые акценты появились ещё и в салоне.

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen