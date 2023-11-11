Китайцы показали минивэн с шезлонгом и огромным запасом для ног

В Поднебесной дебютировал Maxus G70 — бензиновый однообъёмник длиной 4,9 метра с необычной опцией. Можно заказать вариант с шестиместным салоном и передним пассажирским креслом-трансформером. Сиденье разворачивается на 180 градусов, оснащается подставкой для ног, двигается по салазкам в широком диапазоне (почти 1,5 метра), а ещё его можно разложить практически горизонтально в шезлонг.

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Длина/ширина/высота Maxus G70 — 4900/1885/1756 миллиметров, колёсная база — 2960 миллиметров. Китайский минивэн чуть компактнее Kia Carnival. Есть традиционная комплектация с семиместным салоном и раздельными креслами второго ряда, но мы покажем уникальную для сегмента версию со свободной зоной за передним пассажиром.

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Maxus

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Переднее кресло с подогревом, вентиляцией, оттоманкой и электрорегулировками можно сдвинуть практически к третьему ряду! Запас для ног колоссальный, а сидеть (или лежать) можно и по ходу движения, и против хода. В остальном Maxus G70 повторяет дорогие китайские минивэны: есть три зоны климат-контроля, откидные столики, медиасистема с тремя 12,3-дюймовыми экранами (два — с тачскрином), беспроводная зарядка для гаджетов, двери с электроприводом, кожаная отделка и многое другое.

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Техника консервативная. Maxus G70 базируется на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, задней многорычажной подвеской и стойками McPherson спереди. Под капотом связка бензинового турбомотора 2.0 (234 силы, 360 Нм) и 9-ступенчатого автомата. Есть в гамме и полностью электрический вариант MIFA 7 с другим дизайном, но аналогичными опциями по салону.

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