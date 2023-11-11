УАЗ объяснил дефицит «Патриотов» в российских автосалонах

Представитель Sollers подтвердила «Газете.Ru», что до начала III квартала Ульяновский автозавод б«ыл ограничен в объёмах производства из-за перехода на новых поставщиков», и теперь у дилеров присутствует «некоторый дефицит ассортимента» по «Патриотам» и «Пикапам». УАЗ планирует восполнить недостаток внедорожников до конца 2023 года: дилеры ожидают партию автомобилей в декабре.

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По данным инсайдеров, дефицит «Патриота» и «Пикапа» связан не только с переходом на новых поставщиков. Ульяновский автозавод выполняет госзаказ: большая партия машин отозвана у дилеров для отправки на новые территории. Ещё один фактор — производство УАЗов для нужд Минобороны. Военное ведомство в приоритете, и дилерам машины не отгружают.

В ближайшее время с нехваткой УАЗ «Пикап» придётся смириться, так как большинство машин выпускаются для нужд армии, считают источники «Газеты.Ru». В Sollers это опровергают: пресс-служба холдинга настаивает, что «УАЗ полностью справляется с выполнением всех поступающих госзаказов и параллельно с этим ежемесячно отгружает автомобили в розничную сеть на основании заявок от дилеров».