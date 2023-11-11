Chery начала продавать автомобили на «Озоне» с солидными скидками

К красивой дате 11.11 устроили распродажу кроссоверов Tiggo 4 Pro. Через онлайн-магазин можно приобрести единственную сборку: автомобиль белого цвета в базовой комплектации Action на вариаторе с 1,5-литровым атмосферным двигателем. Цена в «чёрную пятницу» (которая оказалась субботой) составила 1 999 900 рублей: это на десять процентов меньше обычной РРЦ.

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По данным портала «Китайские автомобили» опыт продажи через маркетплейс оказался успешным. За два часа продали 82 кроссовера, на третьем часу в онлайн-магазин добавили ещё почти 100 автомобилей. Изначально Chery планировала продать сотню кроссоверов в «чёрную пятницу», то есть спрос на машины с дисконтом оказался выше ожидаемого, а оплата вслепую покупателей не смутила.

Без учёта акций Chery Tiggo 4 Pro с вариатором в начальной комплектации Action стоит 2 220 000 рублей, а с учётом трейд-ина и рассрочки можно получить скидку до 240 тысяч рублей. Через онлайн-магазин автомобили продавали по привлекательной цене без всяких оговорок. Пока на «Озоне» продаются только автомобили Chery, но не все: есть вкладки с кроссоверами Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, а также с седанами Arrizo 8.