В России возник ажиотажный спрос на кроссоверы Geely Monjaro

Портал «Китайские автомобили» выяснил: у многих официальных дилеров не хватает машин, чтобы удовлетворить спрос. При этом по данным «Автостата» именно Monjaro стал самой продаваемой моделью Geely в прошлом месяце: на учёт встали 3477 кроссоверов. Это позволило оставить позади Coolray (3035 регистраций), попав в десятку абсолютных бестселлеров российского авторынка.

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Успехи Geely Monjaro на фоне скромных квот можно объяснить популярностью кроссовера у неофициальных продавцов. По схеме параллельного импорта Monjaro привозят часто, а цены существенно ниже, чем у официальных дилеров. То, что флагман Geely «подвинул» Coolray тоже логично: кроссовер обновился и заметно подорожал, а «бюджетная» дореформенная версия теперь называется BelGee X50 и считается отдельно.

В России официально продаются полноприводные Geely Monjaro с 2,0-литровым турбомотором (238 лошадиных сил) и 8-ступенчатым автоматом Aisin. Формально есть три комплектации, однако наиболее распространённые две топ-версии Flagship и Exclusive. Без учёта акций такие кроссоверы стоят 4 874 990 и 4 974 990 рублей соответственно, но скидки могут достигать 380 тысяч рублей.