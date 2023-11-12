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СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей

Онлайн-сервис такси Uklon на Украине ввел сервис, позволяющую клиентам жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей
© Depositphotos

По данным издания, сервис называется «жалоба на антиукраинскую позицию водителя». Ее можно подать в меню оценки поездки. Так, если выбрать для оценки одну или две звезды, то среди претензий к шоферу можно указать антиукраинскую позицию.

В октябре две жительницы Киева устроили скандал в такси Bolt, где водитель отказался перейти на украинский язык. Компания сообщила, что навсегда заблокировала водителя, у которого в машине произошел скандал.

Как показало исследование Киевского международного института социологии, украинцы считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека на Украине.

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