СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей

Онлайн-сервис такси Uklon на Украине ввел сервис, позволяющую клиентам жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

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По данным издания, сервис называется «жалоба на антиукраинскую позицию водителя». Ее можно подать в меню оценки поездки. Так, если выбрать для оценки одну или две звезды, то среди претензий к шоферу можно указать антиукраинскую позицию.

В октябре две жительницы Киева устроили скандал в такси Bolt, где водитель отказался перейти на украинский язык. Компания сообщила, что навсегда заблокировала водителя, у которого в машине произошел скандал.