СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей
Онлайн-сервис такси Uklon на Украине ввел сервис, позволяющую клиентам жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».
По данным издания, сервис называется «жалоба на антиукраинскую позицию водителя». Ее можно подать в меню оценки поездки. Так, если выбрать для оценки одну или две звезды, то среди претензий к шоферу можно указать антиукраинскую позицию.
В октябре две жительницы Киева устроили скандал в такси Bolt, где водитель отказался перейти на украинский язык. Компания сообщила, что навсегда заблокировала водителя, у которого в машине произошел скандал.
Как показало исследование Киевского международного института социологии, украинцы считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека на Украине.