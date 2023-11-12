В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus

Сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Абу-Даби. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant.

Минпромторг обсуждает с "Газпромом" развитие бренда Aurus

Выпуск обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года

"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat", - сказал он.

Кроме того, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ, подчеркнул Мантуров.

По словам вице-премьера, постепенно будет расширяться присутствие бренда на Ближнем Востоке.

"<...> Мы рассматриваем расширение, как я уже сказал. Сейчас закрепимся основательно здесь (в ОАЭ - прим. ТАСС), а потом будем двигаться", - ответил он на вопрос о возможном открытии салона Aurus в Саудовской Аравии.

Ранее Мантуров заявлял, что страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будут основным экспортным направлением поставок автомобилей класса люкс Aurus на ближайшую перспективу. В декабре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга в интервью ТАСС сообщал, что сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах может начаться в 2024 году, одновременно с открытием там дилерского центра.