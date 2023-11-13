На российском рынке иномарок сменился лидер

Машины Haval стали самыми популярными иномарками на российском рынке. В октябре китайская марка продала в России 12 823 автомобиля, увеличив показатель в три раза по сравнению с тем же месяцем минувшего года. Таким образом она выбилась в лидеры среди зарубежных автопроизводителей, сместив с насиженного места соотечественницу Chery. Chery за тот же срок удалось сбыть 10 859 машины. Рост продаж у нее тоже внушительный, но меньше, чем у Haval, — в 2,8 раза к октябрю 2022 года.
С января по октябрь автомобили Haval в России разошлись в количестве почти 82 тысячи штук, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», учитывающие количество регистраций. Бестселлер, он же самая дешевая модель китайской марки, — кроссовер Jolion, на котором остановили выбор 6270 человек. Это в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2022 года.
На втором месте расположился среднеразмерный кроссовер Haval Dargo. Его приобрели 1990 человек — в 8,8 раза больше, чем год назад. Замыкает тройку Haval M6 с 1809 проданными экземплярами, вышедший на наш рынок только летом 2023 года.
В целом с начала года в России продали более 800 тысяч новых легковых автомобилей — на 60,1 процента больше, чем за январь-октябрь 2022-го. Лидером рынка остается Lada. В октябре она побила очередной рекорд: продажи выросли на 113,7 процента до 40 912 машин, что стало максимумом за последнее десятилетие.
Что касается Chery, которая долгое время лидировала среди иномарок, то ее продажи падают второй месяц подряд. Эксперты объясняют это снижением доступности кредитов из-за увеличившейся ставки Центробанка: россиянам теперь сложнее решиться на покупку.