На российском рынке иномарок сменился лидер

Машины Haval стали самыми популярными иномарками на российском рынке. В октябре китайская марка продала в России 12 823 автомобиля, увеличив показатель в три раза по сравнению с тем же месяцем минувшего года. Таким образом она выбилась в лидеры среди зарубежных автопроизводителей, сместив с насиженного места соотечественницу Chery. Chery за тот же срок удалось сбыть 10 859 машины. Рост продаж у нее тоже внушительный, но меньше, чем у Haval, — в 2,8 раза к октябрю 2022 года.

С января по октябрь автомобили Haval в России разошлись в количестве почти 82 тысячи штук, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», учитывающие количество регистраций. Бестселлер, он же самая дешевая модель китайской марки, — кроссовер Jolion, на котором остановили выбор 6270 человек. Это в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

На втором месте расположился среднеразмерный кроссовер Haval Dargo. Его приобрели 1990 человек — в 8,8 раза больше, чем год назад. Замыкает тройку Haval M6 с 1809 проданными экземплярами, вышедший на наш рынок только летом 2023 года.

В целом с начала года в России продали более 800 тысяч новых легковых автомобилей — на 60,1 процента больше, чем за январь-октябрь 2022-го. Лидером рынка остается Lada. В октябре она побила очередной рекорд: продажи выросли на 113,7 процента до 40 912 машин, что стало максимумом за последнее десятилетие.