Российский автопроизводитель будет сам производить подушки безопасности
Российский автомобильный производитель "Соллерс"ведет подготовку к запуску производства ключевых компонентов системы пассивной безопасности для автомобилей. Подушки безопасности, электронные блоки управления, рулевые колеса и ремни безопасности будут производиться на базе Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), пишет РБК.
Компания планирует осуществить проект совместно с китайским партнером, в основе которого будут лежать технологии последнего. Также рассматривается вариант создания совместного предприятия. Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются примерно в 1,5 миллиарда рублей, средства на это компания собирается привлечь через займ от Фонда развития промышленности.
Ожидается, что новый проект приобретет популярность среди потребителей, учитывая ограничения в снабжении со стороны конкурентов, таких как группы ГАЗ и "Москвич".