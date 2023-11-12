Российский автопроизводитель будет сам производить подушки безопасности

Российский автомобильный производитель "Соллерс" ведет подготовку к запуску производства ключевых компонентов системы пассивной безопасности для автомобилей. Подушки безопасности, электронные блоки управления, рулевые колеса и ремни безопасности будут производиться на базе Ульяновского автомобильного завода ( УАЗ ), пишет РБК.

Компания планирует осуществить проект совместно с китайским партнером, в основе которого будут лежать технологии последнего. Также рассматривается вариант создания совместного предприятия. Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются примерно в 1,5 миллиарда рублей, средства на это компания собирается привлечь через займ от Фонда развития промышленности.