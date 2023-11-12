Toyota выпустила коллекцию одежды в духе 1970-х

В линейке фирменных аксессуаров всех уважающих себя автопроизводителей есть не только детали для автомобилей, но и товары для их владельцев. В том числе — одежда, способная подчеркнуть принадлежность конкретного человека к сообществу обладателей машин определённой марки. Коллекция может быть посвящена актуальным моделям, истории бренда, а также отдельным подразделениям. В Toyota решили отдать дань уважения своему наследию и творениям проекта Toyota Racing Development.

© Motor.ru

Toyota заключила партнёрское соглашение с брендом уличной одежды HUF по выпуску линейки одежды и аксессуаров, вдохновлённых собственной гоночной командой Toyota Racing Development (TRD) и её обширной богатой историей. Коллекция HUF x TRD включает в себя ряд предметов одежды и аксессуаров, выполненных в цветах и с графикой, источником вдохновения для которых послужила характерная для 1970-х годов раскраска гоночных команд.

«Линейка HUF × TRD, созданная на основе нарисованных от руки иллюстраций, напоминающих альбомы старой школы, стилизована под одежду гонщиков и механиков гоночных команд. В итоге современная коллекция одежды и аксессуаров выводит внедорожный стиль на новую арену», — отмечает компания.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota