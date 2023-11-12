Российский блогер разобрал Li Xiang L7 и показал его недостатки. Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов наглядно продемонстрировал особенности конструкции «младшей» модели компании Li Auto. На обзор попал кроссовер L7: пятиметровый последовательный гибрид с двумя электродвигателями, полным приводом и бензиновым 1,5-литровым «удлинителем хода». Сейчас такие машины стоят в России от 7,6 миллиона рублей.

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Обозреватель «Клубного сервиса» обратил внимание на хлипкую проводку гибрида: кабели тонкие, коса смотана без кофры, а некоторые вспомогательные элементы питания (например, жгут выхода на сим-карту) вовсе не защищены. Владелец автомобиля ожидал большего от шумоизоляции: после разбора салона оказалось, что виброизолирующих матов на днище практически нет, а полимерные фактурные напольные покрытия не достаточно эффективны.

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Днище Li Xiang L7 покрыто металлическими пластинами, но под ними полностью отсутствует антикор. Не впечатляют и элементы питания: снизу провода уложены в гофру, но стыки просто обмотаны изолентой, а некоторые блоки крепятся пластмассовых винтиках. Ещё одно потенциально слабое место — пороги с электроприводом. Сделано как на Range Rover, а у британских внедорожников зимой бывают досадные глюки.

Илья Свиридов обнаружил, что у L7 силуминовые поворотные кулаки, легкосплавные рычаги передней подвески и алюминиевый задний подрамник. Система охлаждения реализована не в духе премиума: кулеры воздухозаборников по краям переднего бампера соединены обычным трубопроводом, который будто куплен в магазине сантехники. Наконец, у Li Xiang специфическая краска: белый перламутр выглядит здорово, но оттенок сложный для маляров, поэтому в случае ДТП у владельца будут проблемы с ремонтом.

С другой стороны, обозреватель «Клубного сервиса» отдал должное продуманной конструкции кузова. Все швы идеально загерметизированы, отличная сварная точка, мощные поперечные трубчатые элементы, впечатляющие пороги и стойки. Задняя часть кузова сделана с огромным запасом: аж четыре усилителя, толстая сталь, а крепления на болтах усилены сварными швами. Подход такой, будто Li Auto разрабатывали армейский автомобиль, а не семейный кроссовер.