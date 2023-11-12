Наследники Энцо Феррари прокатились на суперкарах Ferrari из 1990-х

«Прежде чем доверить мне этот автомобиль, дедушка хотел, чтобы я сделал несколько кругов по холмам вокруг Маранелло вместе с ним. Он хотел видеть, как я управляю моделью, считающейся фактически дорожным автомобилем Формулы 1, к которому нужно относиться с величайшим уважением. Дедушка всегда был добр ко мне, но если он что-то объясняет, то требует внимания: и прежде всего, нужно быть серьёзным, когда управляешь автомобилем», — добавил он.