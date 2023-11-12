Наследники Энцо Феррари прокатились на суперкарах Ferrari из 1990-х
Наследники Энцо Феррари прокатились на культовых суперкарах Ferrari. Ежегодная гонка классических автомобилей Ferrari Cavalcade Classiche, которая собирает владельцев итальянских суперкаров разных моделей и эпох, в 2023 году прошла с участием наследников основателя компании Энцо Феррари. Пьеро Феррари, единственный ныне живущий сын Коммендаторе, и его внук, Энцо Маттиоли Феррари, сели за руль культовых суперкаров марки 1990-х годов. В компании других ценителей Ferrari они проехали по родной Италии.
Вице-президент Ferrari Пьеро Феррари сел за руль одного из 349 экземпляров суперкара Ferrari F50. Заднеприводный суперкар, оснащённый 520-сильным 4,7-литровым атмосферным V12 в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, выпускался с 1995 по 1997 годы. Внук топ-менеджера Энцо Маттиоли Феррари впервые в своей жизни сел за руль Ferrari F40, который ему доверил дед.
Модель стала последним автомобилем, созданным при жизни основателя марки Энцо Феррари — купе выпускали с 1987 по 1992 годы и за это время было сделано всего 1315 экземпляров купе, оснащённых 2,9-литровым турбомотором V8 мощностью 479 лошадиных сил.
«Я никогда раньше не управлял Ferrari F40. И я ждал этого момента с трепетом, потому что это один из самых знаковых автомобилей в нашей истории. Это последняя модель, которую видел мой прадед, а в детстве у меня в комнате даже висел постер с Ferrari F40», — отметил Энцо Маттиоли Феррари.
«Прежде чем доверить мне этот автомобиль, дедушка хотел, чтобы я сделал несколько кругов по холмам вокруг Маранелло вместе с ним. Он хотел видеть, как я управляю моделью, считающейся фактически дорожным автомобилем Формулы 1, к которому нужно относиться с величайшим уважением. Дедушка всегда был добр ко мне, но если он что-то объясняет, то требует внимания: и прежде всего, нужно быть серьёзным, когда управляешь автомобилем», — добавил он.