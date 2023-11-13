Правительство поддержало законопроект о штрафах для нарушителей на электросамокатах

Штраф до 30 тысяч рублей будет грозить тем, кто управляет электросамокатами в нетрезвом виде. Кроме того, готовятся санкции за езду на электросамокате или велосипеде одновременно нескольких человек. Такой законопроект сенаторов поддержало правительство РФ.

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Документ подразумевает также ответственность за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медосвидетельствования. Штраф за это может составить до 30 тысяч рублей. Кроме того, согласно законопроекту, покинувшие место дорожно-транспортного происшествия водители СИМ могут получить штраф в размере пяти тысяч рублей. До 3 тысяч рублей будет грозить за езду вдвоем. За перевозку детей на самокате предлагают штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

Об этом сообщается в проекте отзыва правительства на документ, подготовленный сенатором Артемом Шейкиным, передает РИА Новости. Кабмин решил поддержать инициативу при условии доработки с учетом замечаний. Однако сама концепция законопроекта заслуживает внимания, сказано в отзыве.

Ранее Шейкин, который входит в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, заявлял, что, согласно законопроекту, покинувшие место дорожно-транспортного происшествия водители СИМ смогут получить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Сенатор также предлагал для отслеживания нарушений создать единый реестр всех пользователей СИМ в целях их идентификации. Еще он считает нужным обеспечить каждый самокат системой передачи данных о местонахождении и скорости перемещения, которые будут передаваться в городские центры организации движения.