Правительство поддержало законопроект о штрафах для нарушителей на электросамокатах

Кабмин поддержал законопроект о штрафах за нарушения при езде на электросамокатах
Штраф до 30 тысяч рублей будет грозить тем, кто управляет электросамокатами в нетрезвом виде. Кроме того, готовятся санкции за езду на электросамокате или велосипеде одновременно нескольких человек. Такой законопроект сенаторов поддержало правительство РФ.
Документ подразумевает также ответственность за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медосвидетельствования. Штраф за это может составить до 30 тысяч рублей. Кроме того, согласно законопроекту, покинувшие место дорожно-транспортного происшествия водители СИМ могут получить штраф в размере пяти тысяч рублей. До 3 тысяч рублей будет грозить за езду вдвоем. За перевозку детей на самокате предлагают штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.
Об этом сообщается в проекте отзыва правительства на документ, подготовленный сенатором Артемом Шейкиным, передает РИА Новости. Кабмин решил поддержать инициативу при условии доработки с учетом замечаний. Однако сама концепция законопроекта заслуживает внимания, сказано в отзыве.
Ранее Шейкин, который входит в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, заявлял, что, согласно законопроекту, покинувшие место дорожно-транспортного происшествия водители СИМ смогут получить штраф в размере пяти тысяч рублей.
Сенатор также предлагал для отслеживания нарушений создать единый реестр всех пользователей СИМ в целях их идентификации. Еще он считает нужным обеспечить каждый самокат системой передачи данных о местонахождении и скорости перемещения, которые будут передаваться в городские центры организации движения.
Законопроект Шейкина - далеко не единственный на данную тему. Так, водителей электросамокатов предложили наказывать штрафом в размере 5 тысяч рублей либо заключать под арест на срок от 10 до 15 суток за повторное превышение скорости и вождение в пьяном виде. Такие изменения инициировала в своем законопроекте фракция "Справедливая Россия - За правду".