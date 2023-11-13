МВД получило партию кроссоверов Haval F7

Сотрудники ДПС получили новые Haval F7, кроме стандартного дооснащения машин и нанесения соответствующей цветографической схемы, автомобили имеют ещё одно интересное отличие.

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Haval F7 были закуплены в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В Республике Чувашия МВД получило семь новых автомобилей, также машины достались сотрудникам ДПС в Смоленской области и Республиках Карелия и Мордовия.

Отличительной особенностью полицейских Haval F7 является отсутствие фирменного шильдика на решётке радиатора, вместо него установлен другой - с аббревиатурой "ДПС".

Известно, что стоимость одного автомобиля - 3,5 млн рублей, из которых 600 тысяч рублей - цена за доработку автомобиля компанией "Нижегородец".