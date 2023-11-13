В России не могут распродать иномарки ушедших брендов

Российские автосалоны не могут распродать автомобили ушедших из страны брендов. Их стоимость существенно выросла, а на складах до сих пор находятся машины 2022 года выпуска, которым может потребоваться ремонт. Об этом пишут «Известия».

Так, на официальном сайте дилера корейского концерна Kia до сих пор можно приобрести седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. У Volkswagen есть в наличии 14 моделей Taos и Tiguan в разных комплектациях. На сайте дилера чешской Skoda висит баннер о продаже последней партии Kodiaq и Karoq.

Эксперты сомневаются, что салонам удастся быстро распродать остатки. Дело в том, что эти автомобили продаются дороже аналогичных моделей китайских производителей. При этом на китайские авто распространяется гарантия, для них доступны комплектующие, в отличие от европейских машин.

Независимый автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев назвал такие машины неликвидом. Если остатки относительно доступных моделей вроде Hyundai Solaris или VW Polo были раскуплены достаточно быстро, то более дорогие модели остались невостребованными.