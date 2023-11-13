В России возник ажиотажный спрос на Geely Monjaro

Дилерам Geely в России приходит сильно меньше кроссоверов Monjaro, чем им хотелось бы. Так, менеджер отдела продаж мурманского автоцентра заявил, что заказывают по 10-12 Monjaro, а де-факто приезжает 5-6. Аналогичная ситуация и в Волгограде, сообщают "Китайские автомобили".

© Пресс-служба Geely

При этом именно Monjaro стал самой продаваемой моделью Geely в прошлом месяце: россияне купили 3477 кроссоверов. Это позволило оставить позади Coolray (3035 регистраций), попав в десятку абсолютных бестселлеров нашего рынка.

Напомним, Monjaro имеет следующие габаритные размеры: длина - 4770 мм, ширина - 1895 мм и высота - 1689 мм. В основе автомобиля лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo.

Кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с. Мотор агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В условном смешанном цикле NEDC кроссовер потребляет 8,5 л АИ-95 на 100 км. Привод - подключаемый полный. Также Monjaro получил независимые подвески ("Макферсон" и "многорычажку"), электроусилитель руля и дисковые тормоза. Цена - от 4 574 900 рублей.