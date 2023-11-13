Lexus выпустит «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris. Японский журнал Mag-X настаивает, что в разработке находится LBX с 1,6-литровым двигателем G16E от хот-хэтча Toyota. Компания Lexus инсайд не подтверждает, однако ранее автопроизводитель намекнул на дебют «производительной версии» LBX в январе на автосалоне в Токио. Новому кроссоверу пообещали «усиленную трансмиссию», но без технических подробностей и деталей.

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В основе Lexus LBX модульная платформа GA-B, а ближайшим «родственником» является Toyota Yaris Cross, так что проблем с интеграцией «турботройки» 1.6 не возникнет. Год назад представитель Toyota Gazoo Racing не подтвердил разработку кроссовера с двигателем G16E, но с тех пор планы могли поменяться. Главная интрига — форсировка турбомотора на Lexus LBX, выбор коробки передач и типа привода.

Вероятно, на Lexus LBX появится связка «турботройки» с 8-ступенчатым автоматом, ведь представить себе премиум-кроссовер с «механикой» в 2024 году сложно. В будущем аналогичное сочетание предложат для Toyota GR Yaris. Сейчас даже в самом консервативном варианте двигатель G16E развивает 260 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента: это почти вдвое больше отдачи гибридной системы на основе «атмосферника» 1.5 (136 сил, 185 Нм).