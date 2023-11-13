У дилеров появились пикапы Sollers ST6

Sollers ST6 - пикап, производство которого в сентябре стартовало во Владивостоке - стал поступать к дилерам. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль просят 2 700 000 рублей.

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Sollers ST6 - это переименованный китайский JAC T6. Пикап выпускают с бензиновым турбомотором 2.0 (176 л.с., 290 Нм) или с турбодизелем того же объема (136 л.с., 320 Нм), но коробка передач только механическая. При этом до дилеров добрались пока машины только с двигателем на тяжелом топливе.

Полный привод - с жестким подключением передней оси. Передняя подвеска пружинная, сзади - неразрезной мост на рессорах. Паспортная грузоподъемность версий с разными моторами - 820 и 900 кг соответственно.

По умолчанию у ST6 есть две подушки безопасности, система напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC (электронная система контроля устойчивости) и ассистент старта на подъеме.

Пятиместный пикап доступен для заказа в комплектациях Base и Comfort и в шести цветовых исполнениях.