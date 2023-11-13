Водителям рассказали, как не купить поддельный полис ОСАГО
Около 20% продаваемых полисов ОСАГО в России являются поддельными. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказал судебный автоэксперт центра финансовых экспертиз Роскачества Семен Кравченко.
Эксперт отметил, что в случае ДТП потерпевшему от действий владельца фальшивого полиса в возмещении ремонта от страховой будет отказано. Взыскивать деньги придется через суд.
«После суда виновника ждет возмещение стоимости ремонта, причем как в добровольном, если виновник готов все возместить, так и в принудительном порядке», — подчеркнул Кравченко.
Обезопасить себя от покупки поддельного полиса ОСАГО можно несколькими способами. Сперва следует проверить полис на сайте Российского Союза Автостраховщиков — там можно сверить номер страхового полиса, его статус, подлинность и правильность указанных данных. На портале также есть калькулятор, который позволяет вычислить реальную цену полиса.
Также при покупке полиса через страхового агента стоит проверять данные сотрудника. Для этого достаточно зайти на сайт страховой компании. Если данных о нем там нет, то перед вами, скорее всего, мошенник. Кравченко также указал, что при оплате полиса онлайн следует проверять, куда отправляются средства. Банк должен указывать, что речь идет именно об оплате, а не переводе на другую банковскую карту.