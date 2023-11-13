Водителям рассказали, как не купить поддельный полис ОСАГО

Обезопасить себя от покупки поддельного полиса ОСАГО можно несколькими способами. Сперва следует проверить полис на сайте Российского Союза Автостраховщиков — там можно сверить номер страхового полиса, его статус, подлинность и правильность указанных данных. На портале также есть калькулятор, который позволяет вычислить реальную цену полиса.

Также при покупке полиса через страхового агента стоит проверять данные сотрудника. Для этого достаточно зайти на сайт страховой компании. Если данных о нем там нет, то перед вами, скорее всего, мошенник. Кравченко также указал, что при оплате полиса онлайн следует проверять, куда отправляются средства. Банк должен указывать, что речь идет именно об оплате, а не переводе на другую банковскую карту.