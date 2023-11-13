Какие автомобили россияне чаще всего оставляют в залог

Чаще остальных при оформлении кредитного займа россияне оставляют в залог автомобили марки Hyundai. Как сообщает «Газета.Ru», об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса автозаймов CarMoney.

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Рейтинг составлялся на основе более 15 тысяч залоговых сделок. Это более половины от общего числа кредитов под залог автомобиля, которые россияне оформили с января по сентябрь 2023 года.

Всего за 9 месяцев 2023 года доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8% против 9,2% в аналогичный период 2022 года. На втором месте оказалась Kia с 8,1%. За ней следуют Volkswagen с 6,3% и Toyota с 6,1%. Марка Lada в 2023 году поднялась на одну позицию и заняла шестое место с 6,1%. Также в десятке оказались Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda