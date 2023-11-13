Какие автомобили россияне чаще всего оставляют в залог

Аналитики назвали автомобили, которые чаще остальных оставляют в залог
Чаще остальных при оформлении кредитного займа россияне оставляют в залог автомобили марки Hyundai. Как сообщает «Газета.Ru», об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса автозаймов CarMoney.
Рейтинг составлялся на основе более 15 тысяч залоговых сделок. Это более половины от общего числа кредитов под залог автомобиля, которые россияне оформили с января по сентябрь 2023 года.
Всего за 9 месяцев 2023 года доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8% против 9,2% в аналогичный период 2022 года. На втором месте оказалась Kia с 8,1%. За ней следуют Volkswagen с 6,3% и Toyota с 6,1%. Марка Lada в 2023 году поднялась на одну позицию и заняла шестое место с 6,1%. Также в десятке оказались Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda
Эксперты также отметили, что в 2023 году стремительно выросло число закладываемых машин китайских марок. Рост в этой категории составил 33,2% год к году.