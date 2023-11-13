Какие автомобили россияне чаще всего оставляют в залог

Чаще всего при оформлении кредитного займа россияне оставляют в залог автомобили марки Hyundai. Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney, предоставленном «Газете.Ru».

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«В 2023 году наиболее популярным обеспечением по автозаймам оказались автомобили Hyundai. Они потеснили прежнего лидера Kia, однако вместе две корейские марки все еще составляют около 18% в общем числе автозалогов в России», — отмечается в исследовании.

По данным сервиса, за 9 месяцев 2023 году доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8% против 9,2% в 2022 году. На Kia, занявшую второе место, пришлось 8,1% залоговых машин. За ней следует Volkswagen (6,3%) и Toyota (6,1%).

Российская марка Lada (6,1%) в 2023 году поднялась с седьмого на шестое место в своеобразном антирейтинге заемщиков. За ней следуют Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

Кроме того, в 2023 году стремительно увеличилось число закладываемых машин китайских марок — рост в этой категории составил 33,2% год к году, подсчитали эксперты.