Разбитый McLaren 600LY восстановили при помощи 3D-принтера
McLaren 600LT, поврежденный в аварии, частично восстановлен не в авторизованном сервисе McLaren или известной тюнинг-мастерской, а энтузиастом Джо Бэкусом с использованием 3D-принтера. 3D-печать оказала значительное влияние на автомобилестроение, уменьшив затраты и ускорив процесс.
Джо использовал 3D-принтер Sermoon D3 Pro стоимостью около 3000 долларов и программное обеспечение Grabcad для точного воспроизведения деталей, соответствующих оригинальным размерам и формам автомобиля. В процессе он занимался записью видео восстановления. Были напечатаны такие детали, как передние крылья, нижняя часть переднего бампера, боковые юбки и воздухозаборники, а также основные элементы дверей.
С учетом использования пластика для печати, Джо усилил конструкцию, добавив стальные компоненты. Однако не все детали можно напечатать, поэтому некоторые из них, включая гоночные тормозные суппорты AP и элементы подвески, пришлось купить. Также был установлен мощный двигатель LS1 с двойным турбонаддувом, способный выдавать 600 л.с., полученный с другого поврежденного McLaren.
По информации Центральной Службы Новостей, проект не проходил официальную аккредитацию. Неясно, как автомобиль поведет себя при повторной аварии, особенно учитывая, что прочность монокока может быть нарушена. Джо планирует использовать восстановленный McLaren 600LT на гоночной трассе, что требует дополнительных мер по безопасности и жесткости конструкции.