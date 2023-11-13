Разбитый McLaren 600LY восстановили при помощи 3D-принтера

McLaren 600LT, поврежденный в аварии, частично восстановлен не в авторизованном сервисе McLaren или известной тюнинг-мастерской, а энтузиастом Джо Бэкусом с использованием 3D-принтера. 3D-печать оказала значительное влияние на автомобилестроение, уменьшив затраты и ускорив процесс.

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Джо использовал 3D-принтер Sermoon D3 Pro стоимостью около 3000 долларов и программное обеспечение Grabcad для точного воспроизведения деталей, соответствующих оригинальным размерам и формам автомобиля. В процессе он занимался записью видео восстановления. Были напечатаны такие детали, как передние крылья, нижняя часть переднего бампера, боковые юбки и воздухозаборники, а также основные элементы дверей.

С учетом использования пластика для печати, Джо усилил конструкцию, добавив стальные компоненты. Однако не все детали можно напечатать, поэтому некоторые из них, включая гоночные тормозные суппорты AP и элементы подвески, пришлось купить. Также был установлен мощный двигатель LS1 с двойным турбонаддувом, способный выдавать 600 л.с., полученный с другого поврежденного McLaren.