Керченская паромная переправа приостановила работу

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что Керченская паромная переправа временно приостановила работу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в 18.35 (по московскому времени. - "Газета.Ru")", - говорится в сообщении.
22 октября сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 8:50 по московскому времени. Как уточнил агентству РИА Новости источник в Минтрансе Крыма, перекрытие движения связано с ремонтными работами. Движение автотранспорта по Крымскому мосту до этого перекрывалось 17 октября.
До этого руководитель министерства транспорта республики Крым Николай Лукашенко заявлял, что работа паромной переправы в Керченском проливе приостановлена из-за сильного ветра.