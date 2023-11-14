Керченская паромная переправа приостановила работу

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 8:50 по московскому времени. Как уточнил агентству РИА Новости источник в Минтрансе Крыма, перекрытие движения связано с ремонтными работами. Движение автотранспорта по Крымскому мосту до этого перекрывалось 17 октября.