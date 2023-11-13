Автодилеры пообещали небольшие предновогодние скидки

«Если вы сдаете машину по трейд-ин, то ее стоимость занижают и за счет этого предлагают дисконт на новый автомобиль. То есть реальных предложений, предновогодних скидок, которые были раньше, мы не увидим. Ведь раньше они были за счет распродажи стоков», — объяснил Климов.