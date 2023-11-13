Какие мотоциклы чаще всего попадали в аварии в этом году

Водители Honda, BMW и Kawasaki чаще всего становились виновниками аварий в этом году, подсчитали специалисты страховой компании "Согласие" согласно статистике по ОСАГО.

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Так, в 27% случаев аварии происходили из-за водителей на Honda. На BMW и Suzuki пришлось 18% и 13% аварий соответственно. Также велика доля Kawasaki (9%). Кроме того, в списке фигурируют Yamaha, Wanqiang, Avantis, КМЗ и другие. Женщины и мужчины причиняли ущерб другим участникам дорожного движения в 12% и 88% соответственно. Это объясняется не только тем, что женщины-водители мотоциклов ездят аккуратнее, но и тем, что их меньше.

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В целом, по статистике каско и ОСАГО, пик аварийности с участием мотоциклов в этом году пришелся на август: тогда произошло почти 30% всех ДТП. Больше всего аварий произошло в Москве (36%), Подмосковье (18%) и в Краснодарском крае (13%). В 64% случаев ДТП приводили к конструктивной гибели мотоциклов - их ремонт оказывался нецелесообразным.

Самое высокое страховое возмещение из-за мотоаварии в этом году было выплачено по каско на условиях конструктивной гибели владельцу Triumph Bonneville Bobber - свыше 1,2 миллиона рублей. Водитель мотоцикла не убедился в безопасности маневра и въехал в транспортное средство, ехавшее перед ним. ДТП произошло в Санкт-Петербурге.