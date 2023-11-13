Volvo представила публике свой первый минивэн

Компания Volvo, пытавшаяся на протяжении долгого времени интриговать нас тизерами минивэна - первого в своей истории, наконец, представила его публично.

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Volvo EM90 является техническим клоном Zeekr 009 - модели суббренда, принадлежащего Geely. Обвинять шведов в том, что они сели на материнскую шею (Geely владеет Volvo), пожалуй, нельзя, так как работы ведутся совместными усилиями нескольких инжиниринговых центров.

Но всё-таки Volvo EM90 разрабатывался с прицелом в основном на китайскую аудиторию, где автомобили сегмента MPV переживают настоящий бум. По словам шведской марки, EM90 является данью уважения универсалу Duett 1953 года. Разумеется, это всё часть маркетинговой кампании, основным пунктом которой обязательно должна быть преемственность. На деле Volvo EM90 - ответ рынку, созданный на неоригинальной компонентной базе.

По габаритам новинка, то есть Zeekr 009 в костюме Volvo, такая же, как и первенец: 5," метра в длину при межступичном расстоянии 3205 мм. Ширина автомобиля - чуть больше двух метров. Салон имеет трёхрядную компоновку с шестью посадочными местами.

Volvo EM90 не будет ставить рекордов производительности, поэтому вэну отрядили один электромотор на задней оси. Он выдаёт 268 л.с. и способен разогнать автомобиль с места до "сотни" за 8,3 секунды.

Энергия запасается в аккумуляторах производства CATL. Ёмкость батареи - 116 кВт·ч, зарядка с 10 до 80% займёт менее получаса. Заявленный запас хода - 738 км, но это по китайской методике расчёта, отличающейся от реальных условий эксплуатации в меньшую сторона на 10-20%.

Цены на китайском рынке начинаются от 818 000 юаней. Пока планов продавать модель где-либо ещё у "Вольво" нет. Но пока не очень ясно, на что рассчитывают шведы, когда Zeekr 009, доступный с двухмоторной силовой установкой, стоит в КНР 499-588 тысяч юаней.