Выпуск Lada Niva c двигателями "Евро-5" возобновится до конца года

Выпуск автомобилей Lada Niva Travel, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5», возобновится в конце ноября текущего года. Об этом рассказали в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

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По данным инсайдеров, к зиме внедорожники Niva Travel также могут получить антиблокировочную систему тормозов (ABS). Позже двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5», «АвтоВАЗ» начнет оснащать классические внедорожники Niva Legend.