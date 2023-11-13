Volvo воспользуется гигапрессом Tesla

Итальянская фирма, специализирующаяся на производстве машин для алюминиевого литья, подписала с Volvo Cars контракт на установку двух своих крупнейших прессов на новый завод автопроизводителя, предназначенный для производства электромобилей в Восточной Европе.

Как пишет издание SPEEDME.RU, контракт включает в себя две машины Giga Press весом в 9000 тонн каждая. Размеры этих машин сравнимы с небольшим домом или теннисным кортом, однако стоимость сделки на текущий момент не разглашается.