Volvo воспользуется гигапрессом Tesla
Итальянская фирма, специализирующаяся на производстве машин для алюминиевого литья, подписала с Volvo Cars контракт на установку двух своих крупнейших прессов на новый завод автопроизводителя, предназначенный для производства электромобилей в Восточной Европе.
Как пишет издание SPEEDME.RU, контракт включает в себя две машины Giga Press весом в 9000 тонн каждая. Размеры этих машин сравнимы с небольшим домом или теннисным кортом, однако стоимость сделки на текущий момент не разглашается.
Volvo в настоящее время строит завод в Словакии, в городе Кошице, стоимостью $1,25 миллиарда, который будет способен производить 250 000 электромобилей ежегодно. Планируется начать серийное производство электромобилей следующего поколения марки в 2026 году.