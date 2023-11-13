Гибрид Kia Sorento нового поколения прибавил в цене

В Соединенных Штатах представлен новый гибридный Kia Sorento 2024. До этого автомобиль выпускался на рынке Южной Кореи. На рынке Соединённых Штатов компания решила отказаться от известного цвета Runway Red, а также повысила стоимость внедорожника.

Стоимость полноприводной модели EX увеличилась на 600 долларов, и теперь составляет 38 990 долларов. Также повышение стоимости затронула и модель SX-P, теперь ее можно приобрести за 42 490 долларов.