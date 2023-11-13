Цены на автомобили российской сборки за неделю рекордно выросли

По данным Росстата, с 31 октября по 7 ноября машины, которые производятся в России, подорожали, в то время как иномарки незначительно подешевели — на 0,4 процента. Скачок цен на 5,5 процента стал рекордно высоким недельным показателем, который был зафиксирован в этом году. При этом с начала года автомобили, собранные в стране, выросли в цене на 14,4 процента, а иномарки — на 4,6 процента.

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Подорожанием в начале ноября отметились модели Lada: АвтоВАЗ переписал цены на все автомобили, за исключением базовых версий, в результате чего их стоимость увеличилась в среднем на 6,6 процента. В самой компании корректировку прайс-листов объяснили удорожанием логистических услуг, компонентов, субкомпонентов и материалов. Кроме того, по словам представителя завода, АвтоВАЗ начал использовать в производстве «более надежные и импортонезависимые детали и узлы». Одновременно с этим выросла процентная нагрузка по обслуживанию долговых обязательств на фоне изменения ключевой ставки.

В России также производятся автомобили Haval, однако, как сообщает «Интерфакс», в представительстве марки не стали комментировать динамику цен. «Соллерс» же заявил, что в связи с ростом цен на доставку автомобилей по России УАЗ был вынужден принять «компенсационные меры» — стоимость доставки машины с завода в дилерский центр теперь составляет 50 тысяч рублей.