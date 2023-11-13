На УАЗе локализовали производство автомобильных компонентов

Компания «Соллерс» локализовала на мощностях УАЗа в Ульяновске производство автомобильных компонентов для машин своей линейки и для других производителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ульяновского губернатора Алексея Русских.

Глава Ульяновской области рассказал, что на заводе локализовали производство подушек безопасности, электронных блоков управления системой безопасности, руля и ремней безопасности для моделей группы «Соллерс», а также для «ГАЗа» и «Москвича».

В сентябре на новой площадке УАЗа начали выпускать компактные малотоннажные грузовики Sollers Argo. Глава совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов рассказал, что в 2024 году уровень локализации производства достигнет как минимум 60 процентов.