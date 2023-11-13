$92.05+0.1398.32-0.09

На УАЗе локализовали производство автомобильных компонентов

Компания «Соллерс» локализовала на мощностях УАЗа в Ульяновске производство автомобильных компонентов для машин своей линейки и для других производителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ульяновского губернатора Алексея Русских.

На УАЗе локализовали производство автомобильных компонентов
© globallookpress.com

Глава Ульяновской области рассказал, что на заводе локализовали производство подушек безопасности, электронных блоков управления системой безопасности, руля и ремней безопасности для моделей группы «Соллерс», а также для «ГАЗа» и «Москвича».

В сентябре на новой площадке УАЗа начали выпускать компактные малотоннажные грузовики Sollers Argo. Глава совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов рассказал, что в 2024 году уровень локализации производства достигнет как минимум 60 процентов.

Производство полного цикла включает сварку, окраску кабины и сборку Sollers Argo. Сообщалось, что в ближайшие пять лет на предприятии планируется выпускать более десяти тысяч таких авто в год.

1
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости