АЗС Москвы предупредили о недопустимости роста цен на топливо

Столичные антимонопольщики предупредили крупнейшие нефтяные компании, осуществляющие розничную продажу моторного топлива, о недопущении роста цен на АЗС, сообщается на сайте Московского управления Федеральной антимонопольной службы.

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В их адрес были разосланы соответствующие предупредительные письма.

В ведомстве пояснили, что нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования.