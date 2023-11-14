АЗС Москвы предупредили о недопустимости роста цен на топливо

ФАС предупредила АЗС Москвы о недопустимости роста цен на топливо
Столичные антимонопольщики предупредили крупнейшие нефтяные компании, осуществляющие розничную продажу моторного топлива, о недопущении роста цен на АЗС, сообщается на сайте Московского управления Федеральной антимонопольной службы.
В их адрес были разосланы соответствующие предупредительные письма.
В ведомстве пояснили, что нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель.