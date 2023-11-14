Опубликован законопроект о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии

Время, когда можно будет приобретать один полис ОСАГО на два государства, то есть на Россию и Беларусь стремительно приближается. Выложен для общественного обсуждения законопроект, который предусматривает систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства.

Опубликован законопроект о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии
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Окончание его публичного чтения намечено на 11 декабря. Так что возможно уже в начале следующего года он будет принят.

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Как пояснил "РГ" исполнительный директор бюро "Зеленая карта" Сергей Разуван, РСА в целом поддерживает данный законопроект и принимает активное участие в его обсуждении. Проект предполагает, что российские автовладельцы смогут приобрести добровольное расширение полиса ОСАГО на территорию Республики Беларусь. Урегулирование по этому расширению будет осуществляться Белорусским бюро по транспортному страхованию по законодательству и лимитам Беларуси. Тарифы, согласно 40 федеральным законом, будет определять РСА и согласовывать ЦБ - как и по любым другим международным системам страхования автогражданской ответственности. За основу планируется взять статистику по внутреннему ОСАГО и приграничному страхованию в Республике.

Ключевая особенность - проверка действительности расширения через запросы в автоматизированную систему обязательного страхования в режиме онлайн и соответственно выдача полиса с расширением в онлайне и в электронном виде.

Зачем такой общий полис нужен? Он, по сути, должен заменить "Зеленую карту". Если человек несколько раз в год выезжает из России в Беларусь или наоборот, ему не нужно будет покупать каждый раз "Зеленую карту". В его полисе, который он оформил, уже будет стоять расширение на союзное государство.

Как ранее сообщал в интервью "Российской газете" глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, работать это должно следующим образом. Россиянин, заключающий годовой договор ОСАГО, сможет по желанию включить в него, как дополнительную опцию, расширение на Беларусь.

В случае попадания в ДТП весь процесс будет осуществляться так же, как по правилам "Зеленой карты".

Есть вероятность того, что со временем такие совместные полисы появятся у России и с другими странами ЕАЭС. Например, с Казахстаном, Арменией и Азербайджаном.