Опубликован законопроект о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии

Время, когда можно будет приобретать один полис ОСАГО на два государства, то есть на Россию и Беларусь стремительно приближается. Выложен для общественного обсуждения законопроект, который предусматривает систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства.

Окончание его публичного чтения намечено на 11 декабря. Так что возможно уже в начале следующего года он будет принят.

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Как пояснил "РГ" исполнительный директор бюро "Зеленая карта" Сергей Разуван, РСА в целом поддерживает данный законопроект и принимает активное участие в его обсуждении. Проект предполагает, что российские автовладельцы смогут приобрести добровольное расширение полиса ОСАГО на территорию Республики Беларусь. Урегулирование по этому расширению будет осуществляться Белорусским бюро по транспортному страхованию по законодательству и лимитам Беларуси. Тарифы, согласно 40 федеральным законом, будет определять РСА и согласовывать ЦБ - как и по любым другим международным системам страхования автогражданской ответственности. За основу планируется взять статистику по внутреннему ОСАГО и приграничному страхованию в Республике.

Ключевая особенность - проверка действительности расширения через запросы в автоматизированную систему обязательного страхования в режиме онлайн и соответственно выдача полиса с расширением в онлайне и в электронном виде.

Зачем такой общий полис нужен? Он, по сути, должен заменить "Зеленую карту". Если человек несколько раз в год выезжает из России в Беларусь или наоборот, ему не нужно будет покупать каждый раз "Зеленую карту". В его полисе, который он оформил, уже будет стоять расширение на союзное государство.

Как ранее сообщал в интервью "Российской газете" глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, работать это должно следующим образом. Россиянин, заключающий годовой договор ОСАГО, сможет по желанию включить в него, как дополнительную опцию, расширение на Беларусь.

В случае попадания в ДТП весь процесс будет осуществляться так же, как по правилам "Зеленой карты".