В Москве выросло количество ДТП с каршеринговыми авто

В московской прокуратуре заявили, что с начала 2023 года количество аварий с участием каршеринговых авто в столице выросло на 17 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным прокуратуры, за десять месяцев года жертвами ДТП, связанных с каршеринговыми машинами, стали 14 человек. Различные травмы в этих авариях получили 458 человек.

Заместитель прокурора Москвы Дмитрий Леньшин заявил, что ситуация с ДТП на каршеринге говорит о необходимости оперативно пресечь интернет-торговлю фальшивыми документами и аккаунтами, которые иногда используются для каршеринга.

Сотрудники прокуратуры находят в интернете предложения о продаже водительских прав, медицинских справок и аккаунтов для каршеринга. С начала года прокуроры направили в суды 290 исков об ограничении доступа к сайтам, на которых продавали такие аккаунты.

В конце октября водитель каршеринга врезался в светофор на Беломорской улице на севере Москвы. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали.