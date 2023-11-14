Дизайн нового Renault Duster рассекретили за неделю до мировой премьеры

Внешность нового Renault/Dacia Duster по большому счёту секретом вряд ли можно назвать, но всё-таки всё было на уровне предположений и догадок. Теперь опубликованы патентные изображения, которые полностью сорвали флёр с новинки.

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Дизайнерская составляющая нового "Дастера" - концептуальный Dacia Bigster. Об этом говорили на премьере шоу-кара, затем это подтвердили "шпионские" фото кроссовера. Приметами новинки являются Y-образный рисунок головных фар, которые объединены с узкой решёткой радиатора, массивные бамперы, накладки на дверях, отсутствие ручек на задних дверях.

Ранее "РГ" называла точную дату презентации Duster третьего поколения - она состоится 29 ноября 2023 года в Португалии, где проведут первые тест-драйвы кроссовера.

Модель переедет на более современную модульную архитектуру CMF-B и получит самый мощный мотор в своей истории, но такой будет доступен лишь на некоторых рынках.

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