Hyundai построит в Южной Корее завод по выпуску электромобилей

Проект предусматривает инвестиции в размере 2 триллионов вон, что эквивалентно примерно 1,52 миллиардам долларов по текущему курсу. Новый завод станет важным этапом в стратегии автопроизводителя по переходу к электромобилям.

Hyundai Motor и её дочерняя компания Kia планируют запустить серийное производство электромобилей на этом заводе в начале 2026 года после завершения строительства в 2025 году. Завод будет расположен в городе Ульсан на юго-востоке Южной Кореи и спроектирован для выпуска 200 тысяч единиц автомобилей в год. Первой моделью, которая будет выпущена на новом предприятии, станет электрический кроссовер от премиального бренда Genesis,пишет портал Тарантас Ньюс.