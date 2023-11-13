В Ставрополе задержали молодого человека на самоходной автобусной остановке

Самоходную остановку общественного транспорта с двигателем и колесами изъяли и отправили на спецстоянку в Ставрополе. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД в Telegram-канале.

Кадры с необычным транспортным средством, которое двигалось по проспекту Кулакова в Ставрополе, оказались в социальных сетях. На видео было видно, что на остановке ехали три человека. В ГИБДД рассказали, что информация была направлена экипажу ДПС, который остановил движение «опасной самоделки».

«За рулем техсредства находился 23-летний местный житель, автор таких же нескольких технически не соответствующих нормам ГОСТа средств передвижения», — подчеркнули в управлении.