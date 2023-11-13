Автоэксперт Ярослав Бойко посоветовал россиянам, которые ищут автомобиль стоимостью около 500 тысяч рублей, обратить внимание на модели Hyundai и Renault. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Бойко, за полмиллиона можно найти Hyundai Getz и Accent, а также Renault Logan и Sandero с пробегом, но в хорошем состоянии. Также он порекомендовал рассмотреть покупку Nissan Almera Classic и Lada Priora.

«Немецких автомобилей, не требующих серьезных вложений, за эту сумму не найти», — подчеркнул эксперт.

По его словам, возраст большинства перечисленных авто стоимостью полмиллиона рублей будет около 13 лет, а пробег — 200 тысяч километров.

Бойко посоветовал проверять читаемость VIN-номера на кузове авто с пробегом, убедиться, что в подкапотном пространстве не разбрызгано масло, а также проверить целостность днища. Он добавил, что Hyundai и Renault «конструктивно надежные», а их сломавшиеся детали можно недорого заменить. По его оценки, перебрать мотор этих авто удастся за 50-60 тысяч рублей.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что у примерно 30 процентов машин на российском вторичном рынке скручен пробег.