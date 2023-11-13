Karma показала флагманское суперкупе Kaveya мощнее 1000 сил
Karma представила футуристичное электрокупе Kaveya. Новый флагман калифорнийской марки дебютировал в Лас-Вегасе: он получил обтекаемый кузов, двери гильотинного типа, мощную силовую установку и запас хода более 400 километров. Название Kaveya взято из хинди, с которого переводится как «поэзия в движении». Суперкупе, призванное трансформировать Karma в престижную марку, продающую ультрароскошные американские электрокары, выпустят тиражом примерно в 400 экземпляров.
Karma Kaveya предложат в двух версиях: заднеприводной с установкой мощностью 543 лошадиные силы и полноприводной. Последняя будет выдавать 1196 сил и 1722 Нм момента и разгоняться с места до 60 миль (в час (97 км/ч) менее чем за три секунды, что обеспечит ей место в списке быстрейших серийных электрокаров. Максимальная скорость суперкупе превысит 290 километров в час.
Установка Kaveya запитывается от аккумулятора емкостью 120 киловатт-часов. На одном его заряде Kaveya сможет проехать более 400 километров, а пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно будет за 45 минут.
Американская марка, финансируемая из Китая, анонсировала и другие новинки. В третьем квартале 2024 года она намерена обновить гибрид Revero, ранее известный как Fisker Karma. Ему обещано более 100 километров хода на чистом электричестве, но другие подробности пока скрываются.
Также на следующий год намечен запуск электроседана Gyesera с 590-сильной установкой и 400-километровым запасом хода.