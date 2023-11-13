Karma показала флагманское суперкупе Kaveya мощнее 1000 сил

Karma представила футуристичное электрокупе Kaveya. Новый флагман калифорнийской марки дебютировал в Лас-Вегасе: он получил обтекаемый кузов, двери гильотинного типа, мощную силовую установку и запас хода более 400 километров. Название Kaveya взято из хинди, с которого переводится как «поэзия в движении». Суперкупе, призванное трансформировать Karma в престижную марку, продающую ультрароскошные американские электрокары, выпустят тиражом примерно в 400 экземпляров.

© Karma Automotive

Karma Kaveya предложат в двух версиях: заднеприводной с установкой мощностью 543 лошадиные силы и полноприводной. Последняя будет выдавать 1196 сил и 1722 Нм момента и разгоняться с места до 60 миль (в час (97 км/ч) менее чем за три секунды, что обеспечит ей место в списке быстрейших серийных электрокаров. Максимальная скорость суперкупе превысит 290 километров в час.

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Установка Kaveya запитывается от аккумулятора емкостью 120 киловатт-часов. На одном его заряде Kaveya сможет проехать более 400 километров, а пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно будет за 45 минут.

Американская марка, финансируемая из Китая, анонсировала и другие новинки. В третьем квартале 2024 года она намерена обновить гибрид Revero, ранее известный как Fisker Karma. Ему обещано более 100 километров хода на чистом электричестве, но другие подробности пока скрываются.