Ульяновская область намерена поставлять автокомплектующие для Haval

Модернизация производственной площадки индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода позволит Ульяновской области стать поставщиком комплектующих для китайского автопроизводителя Haval. Об этом губернатор региона Алексей Русских сообщил в бюджетном послании на заседании заксобрания региона.

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"Модернизация позволит расширить номенклатуру производимых автокомплектующих и ориентировать линейку не только на традиционную отечественную, но и стать поставщиком крупнейшего китайского Haval", - сказал он.

Русских уточнил, что речь идет о программе глубокой модернизации площадки индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода. Она будет выполнена в кооперации с партнерами "Камаз" и "Автоваз".