Ульяновская область намерена поставлять автокомплектующие для Haval
Модернизация производственной площадки индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода позволит Ульяновской области стать поставщиком комплектующих для китайского автопроизводителя Haval. Об этом губернатор региона Алексей Русских сообщил в бюджетном послании на заседании заксобрания региона.
"Модернизация позволит расширить номенклатуру производимых автокомплектующих и ориентировать линейку не только на традиционную отечественную, но и стать поставщиком крупнейшего китайского Haval", - сказал он.
Русских уточнил, что речь идет о программе глубокой модернизации площадки индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода. Она будет выполнена в кооперации с партнерами "Камаз" и "Автоваз".
Ульяновская область совместно с ПАО"Камаз" сотрудничает в области промышленной кооперации, а также в сфере развития Димитровградского индустриального парка "Мастер" и индустриального промышленного парка "ДААЗ". В 2022 году на выставке "Иннопром" губернатор региона подписал план о развитии индустриальной площадки с директором ПАО"Камаз" Сергеем Когогиным.