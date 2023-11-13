Jetour рассекретил гибридную версию кроссовера X90 Plus

У Jetour X90 Plus появилась версия, расходующая 1,5 литра топлива. Jetour готовится к запуску продаж Shanhai L9 на китайском рынке — гибридной модификации кроссовера X90 Plus, который продается в том числе в России. Гибрид внешне отличается от бензиновой модификации, причем «с лица» между ними и вовсе нет ничего общего. Но главное преимущество бензоэлектрического кроссовера — расход топлива, который, по заверениям Jetour, составляет всего полтора литра.

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У Shanhai L9 оригинальная передняя часть: двухуровневая оптика особого дизайна со сплошной полосой ДХО и более крупная радиаторная решетка, чем у X90 Plus. А вот сзади и сбоку сходство между гибридным и стандартным X90 Plus очевидно. Салон тоже преобразился: вместо единого экрана на передней панели установлены два раздельных, иначе оформлен центральный тоннель и руль. Из опций заявлены большая панорамная крыша и акустическая система Sony.

Jetour

Jetour

Jetour

Но главное — это силовая установка. Shanhai L9 получил 1,5-литровый ДВС мощностью 156 лошадиных сил, электромотор и трехдиапазонную гибридную коробку передач. Отдачу агрегатов в компании пока не раскрывают, зато известно, что на 100 километров пути гибридный кроссовер расходует 1,5 литра топлива в смешанном цикле.